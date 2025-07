(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 Bibbiano, Ruotolo (Pd): tanti dovrebbero chiedere scusa a cominciare da

Meloni

“Anche quando facevo il giornalista, trovavo insopportabile lo

sconfinamento della politica nel campo della cronaca. È inaccettabile che

un esponente politico si avventuri a commentare un fatto di cronaca — anche

quando ha risvolti sociali o politici — come se fosse suo compito farlo.

Una volta che la magistratura entra in campo, tutti devono fare un passo

indietro. L’informazione ha il dovere di raccontare i fatti, di offrire

elementi verificati, di dare spazio al dibattito attraverso commenti e

opinioni diverse. Ma la politica no: la politica non può e non deve

emettere sentenze, né usare due pesi e due misure a seconda della

convenienza — se il sindaco è di destra allora attacco, se è di sinistra

allora difendo. La politica deve tacere. Anche quando le sentenze non

piacciono, si rispettano. Si possono criticare, certo, ma non si fugge

dalla giustizia, e soprattutto non si strumentalizza l’operato dei

magistrati. E lo dico con chiarezza: su quanto è accaduto a Bibbiano, in

tanti dovrebbero chiedere scusa. A cominciare dalla presidente del

Consiglio, Giorgia Meloni.”

Così in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria

nazionale ed europarlamentare del Pd.

Roma, 10 luglio 2025

