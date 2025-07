(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 Fisco, Casasco a Lega, “Su flat tax serve realismo e responsabilità”

La proposta di introdurre una flat tax per i lavoratori dipendenti dal 23% al 15%, rilanciata da alcune agenzie di stampa come una vera rivoluzione fiscale, merita una riflessione più attenta e prudente. Come alcune esperienze oltre manica insegnano proposte fiscali insostenibili dovrebbe rappresentare un monito per la Lega e per chiunque voglia affrontare riforme di tale portata.

Lo dichiara Maurizio Casasco, deputato e Responsabile del Dipartimento Economia del partito azzurro.

“È indispensabile continuare a studiare e approfondire con rigore le compatibilità di bilancio, evitando di cedere alla tentazione delle rivoluzioni fiscali che non trovano solide basi nella realtà economica e finanziaria. Le “rivoluzioni” non supportate dalla razionalità e da un’attenta analisi dei costi e benefici hanno infatti il fiato corto e rischiano di produrre più danni che vantaggi. Senza nulla togliere alla legittima e condivisa aspirazione di ridurre la pressione fiscale e di distribuire l’onere in modo equo, è fondamentale che ogni proposta sia accompagnata da una solida sostenibilità economica e da un piano credibile di finanziamento”, aggiunge.

“La flat tax al 15%, così come proposta, rischia di generare un buco di bilancio difficilmente colmabile senza tagli drastici o aumenti di altre imposte che graverebbe su tutti gli italiani. La complessità del sistema fiscale richiede meccanismi calibrati e studiati nel dettaglio. Invitiamo pertanto la Lega ad un approccio più responsabile e pragmatico, che tenga conto delle reali condizioni economiche italiane, per costruire una riforma fiscale efficace, equa e sostenibile nel lungo termine”, conclude.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma