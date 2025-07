(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

Dl Montagna: Frassini con la Lega ben 200mln. Non pochi soldi a pioggia

Roma, 8 lug. – “Un sentito ringraziamento al Ministro Calderoli per l’ottimo lavoro svolto in Aula e in Commissione, dimostrando grande attenzione ai territori montani. Il Ddl Montagna, fortemente voluto dalla Lega e dal Ministro, riprende i principi dell’articolo 44 della Costituzione per restituire dignità alle aree montane, spesso dimenticate. La montagna non è solo meta turistica, ma luogo di vita quotidiana. Il provvedimento contrasta lo spopolamento con misure concrete: in sanità, offre crediti d’imposta e punteggi doppi per concorsi; in ambito scolastico, introduce deroghe al numero minimo di alunni per classe e agevolazioni per i docenti; promuove farmacie e strutture dell’infanzia. L’articolo 21 limita le responsabilità per incidenti in montagna, mentre misure per imprese e natalità sostengono lo sviluppo. Sul tema della natalità, i dati Istat 2024, con un calo del 2,6% dei nuovi nati rispetto al 2023, dipingono un quadro sconfortante. Per contrastare questo fenomeno, il provvedimento introduce un ulteriore bonus natalità per i comuni con meno di 5.000 abitanti, una misura che rivendichiamo con orgoglio e va nella direzione indicata dal ministro Giorgetti. La Lega, a differenza dei pochi soldi a pioggia di chi ci ha preceduto, stanzia ben 200 milioni di euro ai veri comuni montani: un principio che rivendichiamo con orgoglio”.

Così la deputata Rebecca Frassini, dichiarando il voto favorevole della Lega al Dl Montagna.

