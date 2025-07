Letizia Moratti: Impegno in Europa per garantire mercato unico energia e investimenti delle imprese

(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025

“Oggi a Roma all’interno degli Stati Generali dell’Energia di Forza Italia, organizzato dal responsabile nazionale del Dipartimento Energia del partito, Luca Squeri, ho moderato il panel su Grandi operatori e utilities con gli ad di aziende leader del settore, terminato con lo straordinario confronto con Claudio De Scalzi di Eni e Flavio Cattaneo di Enel.

Nell’introdurre il dibattito ho sottolineato in particolare la necessità di cambiare passo in Europa, di avere un quadro regolatorio certo: al momento a livello europeo stiamo esportando multe e importando Co2. Al Parlamento Europeo, come delegazione di Forza Italia all’interno del Ppe, stiamo lavorando molto snche sulle tematiche del mercato unico dell’energia. Abbiamo bisogno di rapidità e di poter favorire investimenti, limitando i vincoli e la troppa burocrazia del clean industrial deal, attraverso una transizione energetica che supporti le imprese. Sono sicura che anche il nostro Ministro dell’ambiente e della sicurezzaenergetica, Gilberto Pichetto Fratin, saprà portare all’attenzione del Consiglio Europeo proposte coraggiose perché è anche di queste azioni sinergiche che abbiamo bisogno a sostegno di imprese e famiglie.”

Così Letizia Moratti europarlamentare di Fi-Ppe e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia

