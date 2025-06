(AGENPARL) - Roma, 30 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 30 June 2025 COMUNICATO

STAZIONE TAV FERENTINO, BATTISTI (PD): SERVONO FATTI E NON PROPAGANDA,

INFRASTRUTTURA GARANTIREBBE FUTURO A TERRITORIO

“Ringrazio la CISL e Enrico Coppotelli per l’invito al convegno di questa

mattina, un’occasione preziosa di confronto sul futuro della stazione Tav a

Ferentino. Come molti dei presenti, ho avuto modo di contribuire a un

percorso che parte da lontano e che oggi comincia a vedere prospettive

concrete. È giusto riconoscere il lavoro fatto negli anni: penso all’ex AD

di Ferrovie Gianfranco Battisti, all’ex Presidente della Regione Lazio

Nicola Zingaretti e al Vice Daniele Leodori. Senza la sperimentazione

avviata con le fermate AV di Frosinone e Cassino, oggi non saremmo qui a

discutere seriamente della possibilità di realizzare una nuova stazione”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

“Ringrazio i Sindaci del territorio – prosegue – l’attuale Presidente della

Provincia e il suo predecessore, Antonio Pompeo, per aver tenuto alta

l’attenzione su questo tema. Ora serve un impegno corale per accompagnare

la realizzazione della stazione con le infrastrutture necessarie: penso

alla messa in sicurezza e completamento di arterie strategiche come la

Cisterna-Valmontone, la Cassino-Formia e la Sora-Avezzano. Accolgo con

favore l’annuncio del Presidente Rocca e dei rappresentanti del Governo

sulla costituzione di tavoli tecnici da parte di Regione e Ministero. È un

segnale positivo, ma ora servono risultati e fatti concreti. Non bisogna

mollare di un centimetro. Nel mio intervento ho chiesto di dare continuità

al potenziamento delle fermate AV già esistenti, di completare le reti

viarie e soprattutto di ottenere i finanziamenti non solo per lo studio di

fattibilità, ma per la realizzazione concreta dell’opera. Ho apprezzato la

chiarezza del Presidente Rocca, che ha riconosciuto come il territorio sia

unito su questo obiettivo. È tempo di mettere da parte la propaganda –

conclude Battisti – e lavorare insieme, con serietà, per il futuro della

nostra terra”.