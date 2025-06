(AGENPARL) - Roma, 30 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 30 June 2025 INFRASTRUTTURE, BARCAIUOLO (FDI): NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO ALTA VELOCITA’ ADRIATICA FONDAMENTALE PER SVILUPPO

“La nomina da parte del governo Meloni del Commissario straordinario per la realizzazione dell’Alta velocità adriatica è un passo fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale della nostra Nazione. Dare vita alla linea veloce che collegherà Milano alla Puglia, attraversando regioni quali l’Abruzzo, l’Emilia Romagna, le Marche e il Molise, rappresenta una scelta finalizzata all’obiettivo di dare luce in tempi rapidi a quest’opera ferroviaria che cambierà il volto dell’Italia. Mi preme in particolare di dover ringraziare il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli per l’impegno che ha profuso sin dall’inizio del suo mandato affinché quest’opera prendesse l’avvio”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo, coordinatore FdI in Emilia Romagna.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica