Roma, 30 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 30 June 2025 Bardonecchia. Montaruli (Fdi) : Cordoglio per vittima. Non andare più di emergenza in emergenza

“Esprimiamo cordoglio e ci stringiamo intorno alla comunità di Bardonecchia che ancora una volta sta attraversando un momento di preoccupante criticità con una vittima. Le istituzioni di ogni livello si uniscano per non affrontare più in quel territorio emergenze su emergenze. Non si fa in tempo ad uscire da uno stato di calamità che se ne deve chiedere un altro mentre i fatti ci dicono che la messa in sicurezza di quell’area ha bisogno di un intervento più ampio su cui e’ necessario agire a fronte della loro frequenza come ha correttamente evidenziato il presidente Cirio che ringraziamo con la sua squadra per l’intervento tempestivo”.

Lo dichiara il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.

______________________

Dario Caselli