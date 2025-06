Ungheria, Corrado (Pd): con l’Europa dei diritti nel silenzio assordante di Meloni

(AGENPARL) - Roma, 29 Giugno 2025

Meloni

L’emozione della giornata di ieri è ancora viva. A testimoniarla, le parole

commosse e incredule di una collega ungherese, che ci ha detto: “Abbiamo

fatto la storia”. È stata infatti la manifestazione più grande dal 1989 e

il Pride più partecipato nella storia dell’Ungheria.

Un evento straordinario non solo per i numeri, ma per il coraggio

collettivo che ha rappresentato: un’onda di dignità, diritti e resistenza

contro un disegno politico che mira, giorno dopo giorno, a cancellare le

libertà fondamentali.

In un contesto in cui il Governo ungherese, guidato da Viktor Orbán,

continua ad attaccare sistematicamente i diritti civili, ciò che colpisce è

il silenzio assordante della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un

silenzio che equivale a un tacito assenso. Orbán, oggi, rappresenta un

modello di regressione che rischia di ispirare anche altre destre europee,

comprese quelle al Governo in Italia.

Noi, invece, sappiamo da che parte stare. E lo dimostriamo non solo con le

parole, ma con la presenza, i corpi, l’impegno quotidiano. Siamo e saremo

sempre dalla parte giusta della storia: quella che difende i diritti, la

dignità e la libertà di tutte e tutti.

Con l’Europa dei diritti, vogliamo continuare a costruire un’Europa della

pace, dell’uguaglianza e della giustizia. Così in una nota, Annalisa

Corrado, componente della segreteria nazionale del Pd ed eurodeputata.

Roma, 29 giugno 2025

