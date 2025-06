(AGENPARL) - Roma, 29 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 29 June 2025 Pride, Zan (Pd): “Orban perde mentre Meloni si nasconde e attacca lo Stato

di diritto”

“Duecentomila persone ieri hanno invaso le strade di Budapest per chiedere

un’Europa dei diritti, della libertà e della democrazia. Una risposta

potente al divieto al Pride di Orbàn, che ha provato a intimidire e

minacciare. Ma ha perso. E hanno vinto la partecipazione e la democrazia.

E Giorgia Meloni? Muta. Da due giorni si nasconde dietro un silenzio

imbarazzante. Sta facendo fare una pessima figura al nostro Paese, si

sceglie sempre gli amici sbagliati che danneggiano l’Italia. E non riesce a

dire loro che sbagliano nemmeno quando mettono in pericolo le libertà

personali e la democrazia.

Anche lei, come Orbàn, sta smantellando lo stato sociale: tagli alla

sanità, alla scuola, affossamento del salario minimo. L’unica sua strategia

è nascondere i problemi veri dietro la propaganda e un crescente

autoritarismo.

Oggi la Cassazione solleva dubbi di costituzionalità sull’accordo

Italia-Albania sui migranti, dopo le perplessità sulla legge sicurezza.

E qual è la reazione del governo? Attaccare la magistratura. Delegittimare

la separazione dei poteri sancita dalla Costituzione. Un copione già visto,

scritto da Orban e ripreso parola per parola da questa maggioranza. Un

attacco allo Stato di diritto tipico dei sovranisti al quale non piegheremo

la testa neanche in Italia”. Così Alessandro Zan, responsabile Diritti

nella segreteria nazionale del Pd ed eurodeputato.

