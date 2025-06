(AGENPARL) - Roma, 29 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 29 June 2025 Migranti, Barbera (Prc): “La Cassazione smaschera il governo Meloni. Basta

leggi illegittime, basta propaganda sulla pelle dei migranti”

“La Corte di Cassazione ha sollevato con nettezza “numerosi dubbi di

compatibilità con la Costituzione, il diritto internazionale e quello

dell’Unione Europea” rispetto al protocollo d’intesa siglato tra il governo

italiano e quello albanese per la gestione e il trattenimento dei migranti

fuori dal territorio nazionale. Non si tratta di un rilievo tecnico: è un

atto d’accusa giuridico che conferma quanto denunciato da mesi.

Ci troviamo davanti all’ennesima prova del carattere autoritario di un

governo che agisce in spregio alla legalità costituzionale e ai principi

fondamentali del diritto. L’accordo con l’Albania è una mostruosità

giuridica e morale: affida la gestione di esseri umani a strutture

extraterritoriali, estromettendo la giurisdizione italiana, sottraendo i

richiedenti asilo alle garanzie previste dalla nostra Costituzione, e

trasformando i diritti fondamentali in concessioni discrezionali.

Il governo Meloni, nel suo cinismo ideologico, non solo criminalizza i

migranti, ma attacca frontalmente i cardini della democrazia repubblicana.

Siamo di fronte a una strategia di sistematica violazione della

Costituzione, che non è più tollerabile. L’articolo 10 della Carta, che

tutela il diritto d’asilo, viene ogni giorno stravolto da norme

d’emergenza, decreti incostituzionali, accordi opachi come quello con

l’Albania. Ci troviamo di fronte a un attacco diretto alla struttura

stessa dello Stato di diritto. La propaganda della destra si traduce in

norme che instaurano un regime di eccezione permanente, normalizzando

l’arbitrio, la disumanità, l’illegalità istituzionale.

La denuncia della Cassazione è un atto gravissimo che non può cadere nel

vuoto. Chiediamo l’immediata sospensione del protocollo e il suo

deferimento alla Corte Costituzionale. Chiediamo che il Parlamento smetta

di essere complice silente di questa deriva e che il Presidente della

Repubblica interrompa l’assenso a provvedimenti in palese contrasto con la

Costituzione.

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di

Rifondazione Comunista.