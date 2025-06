(AGENPARL) - Roma, 29 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 29 June 2025 Gasparri (FI): “La sicurezza degli italiani è la nostra priorità”

“La sicurezza degli italiani è un’assoluta priorità per Forza Italia. Faremo nuovi provvedimenti per tutelare i cittadini e difendere il popolo in divisa. E chi con argomenti sbagliati, difende il crimine sarà respinto. Noi difendiamo l’Italia.” Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ai Tg Rai.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

