(AGENPARL) - Roma, 29 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 29 June 2025 DL SICUREZZA: CATTANEO (FI), ““DA CASSAZIONE INCREDIBILE INVERSIONE DI VALORI SULLA CASA”

“La presa di posizione della Cassazione sugli sgomberi è un segnale preoccupante e inaccettabile, perché sembra sposare la tesi dei movimenti sociali, trasformando il diritto di proprietà, garantito dalla nostra Costituzione, in un optional. È un’incredibile inversione di valori, che di fatto equipara la casa di chi se l’è guadagnata con sacrifici e risparmi a un’occupazione abusiva, mettendo i diritti dell’occupante al di sopra di quelli del legittimo proprietario. Come Forza Italia, siamo sempre stati e saremo sempre dalla parte dei cittadini perbene, di chi rispetta le regole e investe nel proprio futuro. La casa è il bene più prezioso per le famiglie italiane, un rifugio inviolabile. Non possiamo approvare sentenze che, di fatto, legittimano l’illegalità e la prepotenza, creando una situazione di incertezza e sfiducia nelle istituzioni. Questa non è giurisprudenza ma pura politica e come tale, la respingiamo. Continueremo a lavorare affinché la legge sia chiara: chi occupa abusivamente deve essere sgomberato nel minor tempo possibile, senza scappatoie e senza che il diritto di proprietà venga messo in discussione. I proprietari di casa non possono essere considerati il “lato debole” della giustizia. È ora di restituire la certezza del diritto e di smetterla con l’ideologia” Lo dichiara in una nota Alessandro Cattaneo, deputato e Responsabile dei dipartimenti di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma