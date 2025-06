(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

Pride: Zan (PD): manifestare diritto fondamentale, Commissione agisca

contro divieto Orbàn*

“Oggi sono a Budapest per ribadire che vietare un Pride in uno Stato membro

dell’UE è inaccettabile. La libertà di manifestare è un diritto

fondamentale e l’Unione europea ha il dovere di agire contro il divieto

imposto da Orbàn. La Commissione europea deve fare di più: le parole di

circostanza non bastano di fronte a una deriva autoritaria che colpisce i

diritti e le libertà di tutti. Se oggi si può vietare un Pride senza

conseguenze, domani potrà accadere altrove. Magari in Italia, dove Giorgia

Meloni sembra seguire passo passo il manuale Orbàn”. Così Alessandro Zan,

europarlamentare e responsabile Diritti nella segreteria del Partito

Democratico.

Roma, 28 giugno 2025

