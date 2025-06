Pride: Mori (PD), commissione UE faccia rispettare trattati, Meloni scelga da che parte stare

(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

da che parte stare*

Dichiarazione di Roberta Mori, portavoce della Conferenza nazionale delle

Donne Democratiche

Oggi a Budapest non è soltanto in discussione la possibilità di sfilare

liberamente a un Pride. È in discussione l’essenza stessa del progetto

europeo, fondato sulla dignità della persona, sulle libertà individuali e

collettive, sul rispetto dei diritti umani.

Quando in un Paese membro dell’Unione europea si vieta una manifestazione

pacifica come il Pride, non siamo davanti a un fatto interno o marginale.

Siamo davanti a un campanello d’allarme per tutta l’Europa. Le oppressioni,

ovunque accadano, ci riguardano tutte e tutti, perché sono un attacco al

cuore dei nostri valori condivisi.

Il divieto imposto dal governo Orbán è il segno di una deriva autoritaria

che non può essere tollerata, né minimizzata. È responsabilità di tutti, ma

soprattutto delle forze progressiste europee, difendere il senso profondo

del vivere comune europeo: uguaglianza, giustizia e libertà.

Per questo la presenza della segretaria Elly Schlein e della delegazione

del Partito Democratico al Pride di Budapest è un atto politico chiaro,

netto, necessario. Non possiamo accettare che si cancelli, in silenzio, il

diritto delle persone LGBTQI+ a esistere, a manifestare, ad amare.

L’Europa non può restare complice o distratta. È tempo che la Commissione

europea faccia valere con coerenza i Trattati che la sorreggono. Ed è tempo

che anche il governo italiano, Paese fondatore dell’Unione, scelga con

chiarezza da che parte stare: con chi reprime o con chi resiste.

Oggi a Budapest, come Donne Democratiche, siamo idealmente accanto a chi

scende in piazza per la libertà e la democrazia. Siamo fiere e orgogliose

di una comunità politica e umana che lotta per i diritti e non lascia

indietro

nessuno.

