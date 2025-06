(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

Sat 28 June 2025 *Pride: D'Attorre (PD): a Budapest si difende idea Europa, Meloni con chi

sta?*

Dichiarazione di Alfredo D’Attorre della segreteria del Partito Democratico

Oggi a Budapest non si difende solo la libertà di partecipare al Pride, ma

anzitutto un’idea di Europa come comunità di valori e spazio di civiltà

giuridica.

Se si vuole evitare la dissoluzione del progetto europeo, o la sua

regressione a puro accordo commerciale tra nazionalismi sempre più chiusi

in sé stessi, questo è uno dei temi su cui non sono ammesse ambiguità.

Questo vale sia per la Commissione europea, che di ambiguità e indirizzi

sbagliati ne sta assumendo già diversi su temi cruciali, sia per il governo

dell’Italia, Paese fondatore dell’UE.

La presidente Meloni si pronunci con chiarezza: oggi è con il suo amico

Orban, che vuole impedire una libera e pacifica manifestazione, o con chi è

a Budapest per difendere i diritti delle persone e lo Stato di diritto?

Roma, 28 giugno 2025

