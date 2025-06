(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 28 June 2025 Dl Sicurezza, Lisei (FdI): parere Cassazione su ladri case è sconcertante

“Il parere non vincolante della Corte di Cassazione su dl Sicurezza è sconcertante. E ciò che colpisce profondamente è l’aspra critica alla procedura accelerata di sgombero degli immobili abusivamente occupati. Per i magistrati questa pratica potrebbe creare disagio sociale per i ladri di case che saranno costretti a lasciare l’immobile senza avere un nuovo alloggio. Quanto espresso dalla Corte è paradossale, perché è proprio la nostra Costituzione che difende in modo deciso, e per fortuna, la proprietà privata. Un diritto sacrosanto che questo governo tutela e tutelerà sempre. La Cassazione lascia soli i proprietari che hanno subito il furto della loro unica casa e la questione lascia basito anche Giorgio Spaziani Testa, presidente dell’associazione che riunisce i proprietari di casa, che non ha nascosto il suo disappunto. Spaziani Testa ha ragione. E il governo Meloni sarà sempre al fianco degli italiani perbene”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica