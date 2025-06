(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

Blengino (Radicali Italiani): "La libertà non si custodisce. Si combatte.

Ai liberali serve meno cautela e più coraggio”

“Le carceri italiane sono sempre più invivibili, degradate, fuori

controllo. E la responsabilità è politica. È il risultato diretto del

panpenalismo di questo governo, che continua a riempirle come se la

repressione fosse una risposta, e non parte del problema.”

Così Filippo Blengino, segretario di Radicali Italiani, nel suo intervento

al Congresso del Partito Liberal Democratico che si tiene oggi e domani a

Bologna.

Blengino ha denunciato con forza “l’orbanizzazione dell’Italia” messa in

atto dal Governo Meloni, attaccando il Decreto Sicurezza, le politiche

penali e penitenziarie di Fratelli d’Italia e Forza Italia, e l’impianto

repressivo che riduce gli spazi di libertà.

“Viviamo in un Paese dove la libertà ha smesso di essere un diritto ed è

diventata un permesso.

Dove si riempiono le carceri per dare una risposta simbolica, mentre si

svuotano le garanzie e si uccide lo Stato di diritto.

Dal palco, Blengino ha chiamato in causa i parlamentari presenti in sala,

tra cui il sottosegretario Antonio Iannone (FdI) e il deputato Stefano

Benigni (FI), invitandoli con fermezza:

“Andate a vedere con i vostri occhi cosa significa oggi vivere in carcere.

Entrate in quelle celle, ascoltate chi ci vive e chi ci lavora. Poi diteci

se questa è la giustizia che volete davvero difendere.”

Nel suo intervento, Blengino ha inoltre esortato il Partito Liberal

Democratico a non limitarsi a occupare uno spazio politico:

“Saremo a fianco del Partito Liberal Democratico nelle battaglie comuni.

Ma non trinceratevi dietro i posizionamenti, come fanno spesso troppi

partiti che si definiscono liberali.

La storia non si scrive con le cautele: si scrive con le scelte.”

