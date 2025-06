Idrico, Matone (Lega): Acquedotto del Peschiera infrastruttura strategica a beneficio cittadini. Ottimo lavoro Salvini

(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 27 June 2025 Idrico, Matone (Lega): Acquedotto del Peschiera infrastruttura strategica a beneficio cittadini. Ottimo lavoro SalviniRoma, 27 giu. – “La conclusione dell’iter autorizzativo per la realizzazione del nuovo tronco superiore dell’Acquedotto del Peschiera è un’ottima notizia per il nostro territorio. Si tratta di un’infrastruttura d’avanguardia ed efficienza tecnologica da cui Roma e le provincie del Lazio trarranno giovamento per i prossimi decenni. Un investimento lungimirante di circa 1,5 miliardi di euro. Questo dimostra l’eccellente lavoro svolto dal ministro Salvini alla guida del MIT, che ha contributo alla somma investita per 850 milioni. Ancora una volta, un esempio concreto di come la buona politica possa tradursi in opere utili e durature per i cittadini”. Così in una nota il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone. Ufficio Stampa Lega Camera