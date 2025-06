Fwd: Sindacati Taxi: “Uber, uno studio dell’Università di Oxford conferma: i passeggeri pagano di più, i guadagni degli autisti sono diminuiti”

(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 27 June 2025 *Uber, uno studio dell’Università di Oxford conferma: i passeggeri pagano

di più, i guadagni degli autisti sono diminuiti*

La prestigiosa Università di Oxford, ha reso pubblico uno studio elaborato

dal proprio dipartimento di informatica in collaborazione con la Worker

Info Exchange, finalizzato ad esaminare a fondo i meccanismi algoritmici di

prezzo e retribuzione di Uber.

I dettagli emersi da questa accurata ricerca, che ha analizzato i dati di

258 autisti Uber del Regno Unito su oltre 1,5 milioni di corse tra il 2016

e il 2024, non fanno che confermare le tesi di chi già da tempo lancia

gridi di allarme sulla iniquità di un sistema che continua a cercare di

imporsi a tutti i costi.

Nella sostanza, i numeri dicono che i passeggeri ora pagano di più per

corsa ed al contempo i guadagni degli autisti sono diminuiti trascorrendo

più tempo non retribuito. Uber, oltretutto, attraverso una diversa

strutturazione delle commissioni è arrivata in molti casi ad incassare

oltre la metà del valore della corsa.

Nonostante già esista un’ampia bibliografia sui torbidi aspetti di questa

multinazionale, ampiamente e regolarmente ignorata dagli alfieri della gig

economy, riteniamo sia inammissibile non dare risalto a quanto emerso,

soprattutto in virtù dell’importanza dell’Istituto che ha prodotto la

ricerca.

Mentre Professori “nostrani” si sperticano su radio e tv in continui ed

accorati elogi sull’azienda in questione, offrendo analisi quantomeno

singolari su presunti benefici che alcuni modelli economici apporterebbero

alla mobilità, le evidenze scientifiche continuano a smentire certe tesi

funamboliche. Taluni docenti universitari avranno veramente il coraggio di

sorvolare su preziosi contenuti sviluppati da eminenti colleghi?

I fatti parlano chiaro: lungi dall’essere favorita, l’utenza è vessata

tanto quanto i driver, trascinata in una spirale dannosa ed antieconomica a

tutto vantaggio di chi mira esclusivamente a speculare.

Purtroppo rimaniamo amaramente convinti che anche questa volta, i mezzi di

informazione e gli “apostoli” del libero mercato se ne guarderanno bene dal

seguire un’etica corretta facendo per l’ennesima volta orecchie da mercante.

Chissà se si sceglierà di perseguire nuovamente una deleteria e

mistificante “mostrificazione” fuori luogo del tassista, oppure finalmente

si utilizzerà un briciolo di onestà intellettuale senza doppi fini per

parlare seriamente del futuro della mobilità urbana.

Ai posteri l’ardua sentenza.

Per quanto ci riguarda, continueremo ad impegnarci nello stigmatizzare ogni

rischio insito in progetti di destrutturazione del trasporto pubblico non

di linea al fine di tutelare consumatori e lavoratori. Soprattutto

attraverso prove schiaccianti come questa.

Uritaxi – UGL Taxi – Uti – Unimpresa – Associazione Tutela Legale Taxi –

Federtaxi Cisal – Fast Confsal Taxi – Consultaxi – ATI Taxi – Satam – TAM

– Sitan – Unione Artigiani – Claai – Prontotaxi 066645 – Samarcanda Taxi