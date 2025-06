(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 27 June 2025 FORZA ITALIA MILANO LANCIA “SQUADRA & NUOVE SFIDE” QUASI 400 MILITANTI PER RIPORTARE IL CAPOLUOGO IN AZZURRO

Domani, sabato 28 giugno, a partire dalle 9.00, nell’Auditorium di via Monte Rosa 91 (M1/M5 Lotto), l’Onorevole Cristina Rossello, Segretaria di Forza Italia Milano Grande Città, accenderà i motori della nuova organizzazione azzurra: una rete di 398 militanti, frutto di quattro semestri di dialogo e lavoro capillare, pronta ad affrontare le sfide elettorali imminenti. «È il momento di mettere in campo le nostre migliori energie per una Milano più competitiva e inclusiva», sottolinea Cristina Rossello, annunciando che l’incontro – intitolato “Squadra & Nuove Sfide” – presenterà i nuovi organigrammi di segreteria, i dipartimenti tematici e il think tank cittadino nati dopo il Congresso Unitario e il coinvolgimento dei segretari circoscrizionali.L’evento sarà anche l’occasione per presentare la squadra al completo.Ad aprire i lavori interverrà il Segretario regionale Alessandro Sorte, seguito da un parterre che testimonia la centralità della sfida milanese: gli eurodeputati Letizia Moratti e Massimiliano Salini; i parlamentari Alberto Barachini, Andrea Orsini, Fabrizio Sala e Luca Squeri; e, in Regione Lombardia, l’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi e il consigliere regionale Giulio Gallera.La dimensione metropolitana sarà garantita dal Segretario provinciale Graziano Musella con i vicesegretari Luca Caravita, Carla Bruschi ed Elia Torraca, insieme alla vicecoordinatrice provinciale vicaria Francesca Landillo.Sul fronte regionale porteranno il loro contributo i vicecoordinatori Daniele Cassamagnaghi, Vera Cocucci, Massimo Colombo ed Enzo Tenti, il responsabile organizzazione Marco Reguzzoni, il responsabile Enti locali Serafino Generoso, il responsabile regionale Seniores Stefano Decaro, la responsabile di Azzurro Donna Lombardia Maria Elena Invernizzi e infine il neonominato Segretario di Forza Italia Giovani Lombardia Andrea Ninzoli.

A livello cittadino, saranno presenti i vicecoordinatori milanesi Giuseppe Lardieri, Fabrizio De Pasquale, Giovanni Esposito, Luigi Morandi, Carlo Vittorio Giovannelli e Rosa Pozzani.Non mancheranno i consiglieri comunali milanesi Luca Bernardo, Alessandro De Chirico e Deborah Giovanati, insieme al consigliere della Città Metropolitana Francesco Variato. La partecipazione straordinaria dell’Onorevole Gabriele Albertini, figura di riferimento per la politica urbanistica milanese, conferisce ulteriore prestigio all’iniziativa, che si apre anche alla società civile grazie all’avvocato Antonino La Lumia, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, a Nicola Spadafora (Italia Migliore), Carmelo Ferraro (Piattaforma Milano), all’onorevole Melania Rizzoli (CdA Teatro alla Scala) e a Guido Della Frera, presidente dell’omonima fondazione. Tra gli amministratori locali presenti, anche Alberto Villa, sindaco di Pessano con Bornago e Mattia Ferretti, neoeletto sindaco di Rozzano, a testimonianza del radicamento del partito nella cintura metropolitana.

Con questa iniziativa, Forza Italia Milano presenta una struttura territoriale inedita nella storia del partito: una squadra ampia, competente e motivata, pronta a trasformare le “nuove sfide” in vittorie concrete per la città.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

