(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 27 June 2025 Dl Sicurezza, Ottaviani (Lega): La Cassazione viola il principio della separazione dei poteri

Roma 27 giu. – “Tutelare gli italiani non è solo buonsenso, è un atto giusto, è un dovere. La legalità, infatti, è una prerogativa che non riguarda solo la giurisdizione, ma in primis il potere legislativo e, dunque, il Parlamento. E la sicurezza è un valore a cui la Lega crede da sempre, come dimostra il decreto approvato di recente. Questo provvedimento è stato studiato, approfondito, valutato sotto ogni profilo in un lasso di tempo ragguardevole. Soprattutto, giova ricordare, in questo caso specifico, che siamo in una Nazione che ha fatto della separazione dei poteri un pilastro del proprio ordinamento. Al Parlamento spetta il compito di fare le leggi, mentre ai giudici quello di applicarle. Non siamo disposti a fare un passo indietro su un tema che mette al centro la garanzia e, soprattutto, l’effettività dei diritti dei cittadini”.

Lo dichiara il deputato della Lega Nicola Ottaviani.