Codacons su ribassi benzina

27 giugno 2025

RIBASSI SUI CARBURANTI, BENZINA AL SELF SERVICE A 1,752 EURO. CODACONS: CALO

INSUFFICIENTE, PETROLIO CROLLATO DEL -12% IN 7 GIORNI

I timidi segnali di ribasso sul fronte dei prezzi dei carburanti sono del

tutto insufficienti, soprattutto se confrontati col crollo delle quotazioni

petrolifere registrato negli ultimi giorni. Lo afferma il Codacons, che

torna a puntare il dito contro le anomalie nella formazione dei listini alla

pompa.

Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, il prezzo medio della

benzina al self è calato di appena un millesimo di euro, attestandosi a

1,752 euro/litro, mentre il prezzo del gasolio venduto sulla rete è rimasto

invariato a 1,684 euro/litro – spiega l’associazione – Tutto ciò nonostante

le quotazioni del petrolio siano crollate nell’ultima settimana del -12%,

passando da una media di 78 dollari al barile agli attuali 68 dollari.

E’ vero che le quotazioni petrolifere non sono l’unico indice che determina

il prezzo dei carburanti alla pompa, ma al tempo stesso una riduzione così

forte del greggio avrebbe dovuto influire maggiormente sui listini praticati

al pubblico, anche in considerazione della velocità con cui i prezzi di

benzina e gasolio sono saliti in occasione del recente rialzo del petrolio

dopo lo scoppio della guerra in Iran – aggiunge il Codacons – Per questo ci

aspettiamo che ora i prezzi praticati sulla rete italiana registrino una

adeguata riduzione, e che il governo vigili con attenzione sulla situazione.