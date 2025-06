(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 27 June 2025 Campania, Zinzi (Lega): Sostegno a lavoro Vadalà, chi delinque non rappresenta vero volto dei campani

Roma, 27 giu. – “Apprendiamo che sarebbe stato danneggiato e poi abbattuto uno dei pali installati per il monitoraggio e la prevenzione di fenomeni criminali nel territorio di competenza del commissario della Terra dei Fuochi. Chi ha compiuto un gesto simile contro l’impianto finanziato dal ministero dell’Interno non rappresenta in alcun modo i cittadini campani onesti e perbene che già da anni hanno voltato pagina e sono protagonisti di questo cambiamento alla luce di una nuova sensibilità in campo ambientale. Confermiamo il nostro pieno sostegno parlamentare al lavoro che il commissario Vadalà ha messo in campo, rinnovando l’impegno di presenza, vicinanza e sensibilizzazione nei nostri territori che meritano di poter tornare a splendere nella loro interezza”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi.

__________

Ufficio stampa Lega Camera