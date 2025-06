(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 27 June 2025 *AREA GIOCHI, PICONE (LEGA): INSICUREZZA E DEGRADO NEL PARCO GIOCHI DI

PIAZZA FORLANINI *”Dobbiamo segnalare l’ennesimo esempio di degrado e

insicurezza nel Municipio XII, in questo caso però l’aggravante è che il

sito in questione è un parco giochi e per altro limitrofo ad una scuola. Il

parco di Piazza Carlo Forlanini è lasciato all’incuria, non manutenuto, con

immondizia e sporcizia diffusa non raccolta da quasi un mese e con bivacchi

ormai stanziali che si protraggono a ogni ora del giorno sotto gli occhi

increduli di famiglie e bambini che si recano al parco, ritrovando molto

spesso bottiglie di vetro rotte ovunque. La gestione dei parchi e delle

aree verdi municipali rappresenta la vera sconfitta di questa Giunta”, è

quanto dichiara in una nota Giovanni Picone, capogruppo della Lega al

Municipio XII

“Rimaniamo altresì basiti dal comportamento del Municipio XII che,

nonostante le ripetute segnalazioni rispetto ad una macchina antidegrado

nei parchi che fa acqua da tutte le parti, non riesce nemmeno a condividere

in maniera trasparente un cronoprogramma degli interventi di manutenzione e

pulizia che evidentemente non esiste.”