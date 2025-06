AGENDA SOTTOSEGRETARIO DELMASTRO – 29.06.2025

(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 27 June 2025 Il Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia On. Andrea Delmastro delle Vedove, nella giornata di domenica 29 giugno 2025, si recherà in Sicilia per partecipare all’evento in memoria del Vice Brigadiere del Corpo degli Agenti di Custodia Antonino Burrafato, presso il Cine Teatro Eden di Termini Imerese. Successivamente incontrerà gli agenti della Polizia Penitenziaria e la dirigenza della Casa Circondariale di Termini Imerese.

Al termine dell’evento è previsto un punto stampa, alle ore 12.00, nel piazzale antistante il Cine Teatro Eden, in Largo Eden, 1.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale