(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 Libri di Storia, Barbera (Prc): “Meloni come Orbán. La storia diventa

propaganda di regime”

“Condanniamo con forza la campagna di intimidazione lanciata dal governo

Meloni contro il manuale scolastico “Trame del tempo, dal Novecento a oggi”

(Laterza), adottato in numerosi licei italiani. Non siamo di fronte a una

normale discussione sul pluralismo educativo, ma all’ennesimo tentativo

autoritario di imbavagliare il pensiero critico e riscrivere la storia

secondo la propaganda della destra al potere.

Il testo contestato ha il merito – raro e prezioso nella scuola italiana –

di raccontare in modo documentato e senza sconti la realtà politica

contemporanea. Per questo, viene ora sottoposto a una campagna di censura

feroce, alimentata dallo stesso Ministero dell’Istruzione, che annuncia

verifiche e pressioni sui docenti per cancellarne l’uso. È inaccettabile.

La scuola pubblica non è né una caserma né un centro di rieducazione

ideologica. La libertà di insegnamento è un principio costituzionale, e

ogni tentativo di limitarla per motivi politici rappresenta un attacco

frontale alla democrazia. Non sorprende che un governo che approva leggi

liberticide, reprime il dissenso e criminalizza migranti e poveri voglia

ora mettere le mani anche sui libri di testo. Il problema, però, non è il

manuale: è la realtà che esso fotografa con coraggio.

Siamo di fronte a un salto di qualità pericoloso. La censura preventiva,

l’idea che la storia debba essere “depurata” per non urtare la sensibilità

del potere, ricorda pagine buie che non vogliamo tornare a vivere.

Difendere testi come “Trame del tempo” significa difendere il diritto delle

nuove generazioni a comprendere il mondo in cui vivono, a sviluppare

spirito critico, a riconoscere le derive autoritarie per quello che sono.

Per questo esprimiamo solidarietà agli insegnanti sotto attacco e invita

studenti, famiglie e associazioni a mobilitarsi contro questa offensiva

oscurantista. Chiediamo che il Parlamento discuta pubblicamente del clima

repressivo che si sta instaurando nelle scuole. E rilanciamo l’urgenza di

sostenere ogni percorso educativo fondato sulla libertà, sulla verità

storica e sulla giustizia sociale. Non saranno i proclami della destra a

cancellare la realtà. La storia non si piega al potere, e chi prova a

manipolarla mostra solo la propria paura della verità”.

È quanto dichiara Giovanni Barbera, Direzione nazionale di Rifondazione

Comunista.