(AGENPARL) – Wed 25 June 2025 Scuola, Nappi (Lega): funziona azione di contrasto a diplomifici, grazie a

ministro Valditara

“Le misure chiare e inequivocabili, insieme ai controlli stringenti

introdotti con il decreto legge 45 del 2025 hanno già dato ottimi risultati

sul piano del contrasto ai cosiddetti diplomifici, e hanno ridotto

sensibilmente anche il numero dei candidati esterni alla Maturità. Soltanto

in Campania, nel corso del 2024, sono state revocate 30 parità ad

Istituzioni scolastiche che non si attenevano alle regole. Un sentito

ringraziamento al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe

Valditara, che lavora con il massimo impegno per una scuola che si

caratterizzi per i valori della legalità, del merito e dell’apprendimento

da acquisire solo grazie all’applicazione costante e alla frequentazione

assidua dei corsi. Avanti così”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo

della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in

Campania.

Prof. Avv. Severino Nappi

Capogruppo Lega Consiglio regionale della Campania

Componente Consiglio Federale Lega

Vice Coordinatore Lega Campania

