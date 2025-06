(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

Rita dalla Chiesa (FI): “Spariscono le tracce della truffa Kaufmann. Chi sta cancellando le prove?”

“Dopo i tanti soldi pubblici concessi a un finto regista, sotto falso nome, per un film mai realizzato, adesso qualcuno sta facendo sparire anche le prove. È inaccettabile. “Qualcuno” sta tentando di ripulire le schede, i profili e le tracce lasciate da Francis Kaufmann nel mondo del cinema. Ma c’è’ una precisa responsabilità’ politica dietro tutto questo, una responsabilità’ politica che ha creato questo grande letamaio, e quella responsabilità’ non si cancella.

Lo dichiara la Vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Rita dalla Chiesa, commentando l’inchiesta di Open secondo cui, nella notte tra il 24 e il 25 giugno, qualcuno avrebbe modificato in modo sistematico i contenuti online legati alle false attività cinematografiche dell’uomo arrestato per il duplice omicidio della compagna e della loro bambina a Villa Pamphili. “Una misteriosa ‘manina’ – scrive Open – ha cancellato produzioni, profili, schede. Come se si volesse far sparire ogni riferimento alle bugie costruite da Kaufmann. A sinistra sanno bene come si fa: prima si finanzia con leggerezza film che vengono visti solo in famiglia, poi si nascondono le malefatte sotto il tappeto. Ma stavolta non ci riusciranno.”

“Non bastava avergli dato quasi 900mila euro di fondi pubblici. Ora ci tocca anche assistere a questa operazione di pulizia notturna. Chiederò conto di tutto questo anche in Aula – conclude Dalla Chiesa – . Nessuno pensi di far sparire la verità a colpi di clic. Nessuno dimentica”.

