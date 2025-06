(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

Wed 25 June 2025 *PFAS, COSTA (M5S): "IMPORTANTE LA MOZIONE APPROVATA IN LIGURIA PER I

VIGILI DEL FUOCO. AUSPICO ESTENSIONE IN TUTTA ITALIA”*

Roma, 25 giugno 2025 – «Grazie al lavoro del capogruppo del M5S in Liguria,

Stefano Giordano, è stata votata all’unanimità un ordine del giorno che

impegna la Regione ad attivarsi per avviare uno specifico biomonitoraggio

dei livelli di Pfas tra i Vigili del Fuoco. È uno dei fronti meno

conosciuti della lotta contro gli inquinanti eterni ma molto, molto

importanti e riguarda i vigili del fuoco di tutto il Paese. Quindi chiedo

che anche altre regioni si attivino e che il tema sia posto all’attenzione

del governo. Le sostanze cancerogene sono presenti nelle schiume

antincendio e nei dispositivi di protezione individuale e sono stati

tracciati nei vigili del fuoco in servizio a Catania, Padova, Verona,

Alessandria, Genova e Pisa, come ha rivelato un monitoraggio di Greenpeace.

È una situazione grave e deve essere affrontata a tutti i livelli». Lo

dichiara il vicepresidente della Camera, Sergio Costa

*Roberto Malfatti*

*Comunicatore politico e sociale*