GIUSTIZIA. CAMPIONE (FDI): INCREDIBILE RICHIESTA ARCHIVAZIONE PER VOTO DI SCAMBIO

“E’ veramente incredibile che la Procura di Bari abbia chiesto l’archiviazione per 51 persone indagate per voto di scambio a Triggiano, in provincia di Bari, con voti venduti per 50 euro dietro la paventata promessa di un posto di lavoro. Secondo la Procura si tratta di un ‘peccato veniale’ che non merita di finire a processo. La misura è davvero colma: non si può arrivare a legalizzare di fatto il voto di scambio e mi auguro che il giudice non dia seguito alla richiesta della Procura”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia.

