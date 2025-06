Comunicato stampa – Piano Strade 2025 – Aggiornamento sulla viabilità: principali cantieri e modifiche temporanee alla circolazione.

(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 25 June 2025 Piano Strade 2025 – Aggiornamento sulla viabilità: principali cantieri e modifiche temporanee alla circolazione

Parma, 25 giugno 2025 – Nell’ambito del Piano Strade 2025, già presentato nelle scorse settimane, prenderanno avvio a breve una serie di interventi particolarmente rilevanti per estensione, posizione e impatto sulla circolazione.

Con un investimento di quasi 8 milioni di euro, l’impegno per la manutenzione della rete stradale cittadina è quest’anno più significativo che mai, a conferma della volontà di garantire maggiore sicurezza stradale, migliore qualità del manto viario e condizioni di mobilità più fluide su tutto il territorio urbano.

Tutti gli interventi sono stati coordinati nel rispetto delle altre attività di cantiere presenti sul territorio comunale, con l’obiettivo di ridurre il più possibile i disagi. Si evidenzia tuttavia che tutte le tempistiche indicate sono da considerarsi suscettibili di modifiche, in relazione all’andamento dei lavori, alle condizioni meteo e ad eventuali imprevisti tecnici.

Principali cantieri e ipotesi di modifica alla viabilità, che verranno confermate più in prossimità delle date di avvio dei lavori:

Via D’Azeglio (tratto da strada dell’Annunziata verso l’Ospedale Vecchio): chiusura totale della sede stradale dal 28 luglio all’29 agosto

Via Emilia Est (tratto dall’Arco di San Lazzaro alla rotatoria Zarotto): istituzione di senso unico di marcia dal 14 luglio all’8 agosto

Via Paradigna (tratto da via Pizzaferri a via Venezia): istituzione di senso unico di marcia dal 2 al 4 luglio

Via Venezia (tratto da via Bologna a via Trieste): istituzione di senso unico di marcia dal 7 luglio al 1 agosto

Viale Europa (tratto da via Bottego a via Cagliari): istituzione di senso unico di marcia dal 17 luglio al 8 agosto

Viale Europa – Rotatorie: interventi di risanamento. In fase di valutazione l’eventuale chiusura al traffico dal 28 luglio all’8 agosto

Via Traversetolo (carreggiata da rotatoria Tangenziale a fine tratta comunale): intervento dal 21 luglio al 1 agosto. Modalità operative da definire.

Via Mantova (da via Emilia Est a via Parigi, comprensiva del tratto a nord della rotatoria Venezia): istituzione di senso unico di marcia dal 18 al 29 agosto

Via Montanara (rotatoria sotto la Tangenziale): chiusura della circolazione dal 6 all’8 agosto

Viale Mariotti (carreggiata corsia Est): istituzione di senso unico di marcia, compreso il transito dei mezzi pubblici dal 18 al 22 agosto

Viale Basetti (carreggiata): istituzione di senso unico di marcia, compreso il transito dei mezzi pubblici dal 25 al 29 agosto

Il Comune fornirà dettagli e conferme sull’avvio di ogni operazione. Si tratta di interventi strategici per la sicurezza e la mobilità urbana, frutto di una pianificazione attenta e di un investimento concreto nella qualità della vita cittadina, che comporteranno significative modifiche al traffico cittadino nel corso dei lavori.