(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 25 June 2025 *Caos Ruggi, Polichetti (Udc) contro D’Amato: “Parole diffamatorie, adesso

lo querelo” *

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Vincenzo D’Amato, manager dell’Azienda

ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona di Salerno, alla testata Il

Mattino, arriva una dura replica da parte del dottor Mario Polichetti. Il

medico ginecologo, già dirigente sindacale e attuale esponente dell’Udc,

prende le distanze dalle affermazioni del manager e annuncia di voler

valutare l’ipotesi di una querela per diffamazione.

“Le parole di Vincenzo D’Amato sono diffamatorie – afferma Polichetti – e

questa volta sto seriamente valutando la presentazione di una querela. Non

si può accettare che vengano diffuse affermazioni che ledono la mia persona

e il mio percorso professionale”

Polichetti precisa anche la sua posizione in merito all’esperienza

sindacale e politica, in risposta alle allusioni contenute

nell’intervista:”Facevo parte della Uil Fpl, sigla sindacale da cui poi ho

preso le distanze per motivi chiari e documentabili. Quanto all’Udc – che

D’Amato non nomina direttamente, ma denigra in modo evidente – basta farsi

un giro sul web per capire che si tratta di una forza politica con una

storia ventennale, una tradizione che non può essere infangata con

superficialità da un dirigente pensionato che, negli ultimi anni, ha fatto

il bello e il cattivo tempo nella principale azienda sanitaria della

provincia di Salerno”.

Il ginecologo salernitano, inoltre, rivendica con decisione i suoi titoli

professionali e chiarisce le ragioni che lo hanno portato a rinunciare a un

incarico importante:

“Personalmente – spiega – sono risultato vincitore di concorso, idoneo a

entrare nella terna dei primari selezionati per guidare il reparto di

Ginecologia. Tuttavia, sia io che il dottore Allegro abbiamo deciso di

dimetterci da quell’incarico perché, purtroppo, non c’erano le condizioni

minime per poter lavorare in maniera seria e professionale”.

Polichetti conclude sottolineando il valore del rispetto istituzionale e

del confronto civile, auspicando che la “sanità salernitana possa tornare

al centro del dibattito per meriti organizzativi e risultati clinici, e non

per polemiche personali o strumentalizzazioni politiche”.

IN ALLEGATO:

UNA FOTO DI MARIO POLICHETTI