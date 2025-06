(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 25 June 2025 CAMPANIA: RUBANO (FI), “VIA LIBERA ALL’ASSE CASERTA-BENEVENTO È SVOLTA PER IL TERRITORIO”

“Accolgo con grande soddisfazione la notizia dello stanziamento delle risorse per la progettazione dell’asse viario Caserta–Benevento, deliberato dal Cipess nell’ambito dell’aggiornamento del Contratto tra Mit e Anas 2021-2025. Si tratta di un passo concreto verso la realizzazione di un’infrastruttura strategica, attesa da anni, che avrà un impatto reale sulla vita quotidiana di migliaia di cittadini e sul tessuto economico delle aree interne della Campania. Un collegamento moderno, sicuro ed efficiente tra Caserta e Benevento significa più opportunità per le imprese, meno isolamento per i comuni coinvolti, maggiore coesione territoriale. Mi sono sempre speso in prima persona per questo progetto, anche perché l’importanza dell’opera mi è stata segnalata con forza da cittadini, sindaci e rappresentanti istituzionali del territorio. Continuerò a farlo, rappresentando al Vicepremier Antonio Tajani e al Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante, la necessità del massimo impegno per la realizzazione di infrastrutture strategiche per il Sannio e il Casertano. Questa è la politica che dà risposte: attenzione concreta ai bisogni delle comunità, investimenti mirati, visione strategica. Continueremo a lavorare in questa direzione, perché la Campania ha tutte le carte in regola per crescere, innovare e guardare al futuro con fiducia.” Lo dichiara in una nota Francesco Rubano, deputato di Forza Italia e segretario provinciale del partito a Benevento.

