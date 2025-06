Aprilia, Miele: apertura commissariato grande battaglia Lega, vince legalità

(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

Roma, 25 giu. – “Finalmente, dopo anni di battaglie per garantire un presidio importantissimo ai nostri cittadini, Aprilia ha il suo commissariato come da tempo avevamo auspicato. Ringraziamo il ministro Piantedosi e il sottosegretario Molteni che saranno in città il prossimo 7 luglio e a cui avremo modo di rivolgere la nostra gratitudine in prima persona, rivolgendo anche un augurio di buon lavoro agli agenti che opereranno attivamente per mantenere l’ordine pubblico e riaffermare principi di legalità e sicurezza che per noi sono irrinunciabili e prioritari”.

Lo dichiara la deputata pontina della Lega Giovanna Miele.

