(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 25 June 2025 Agricoltura. Amidei (FdI): da ‘Carta dei Suoli’ ruolo concreto nel garantire migliore produttività dei terreni

“Questo disegno di legge rappresenta un gran valore per il settore, perché agisce concretamente sulla necessità di mettere l’agricoltore nella condizione di conoscere le differenze del suolo, il valore e le esigenze per fornire allo stesso quella sostanza organica di cui oggi è fortemente deficitario . Conseguentemente vanno messi in pratica tutti i passaggi fondamentali per scegliere la coltura più adatta ad ogni terreno e le tecniche le più evolute oggi, tenendo in considerazione che si sta affacciando sul panorama agronomico mondiale le TEA( tecniche di evoluzione assistita ) che cambieranno significativamente il modo di fare agricoltura. La giusta coltura e te nica agronomica di un terreno significa miglior produttività e quindi maggiore redditività. Obiettivi importanti per una risorsa, il suolo, che è patrimonio universale e la cui salvaguardia garantisce cibo, sostentamento e futuro a tutti”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia Bartolomeo Amidei, componente della IX Commissione del Senato durante l’evento svoltosi oggi in sala Nassyria, su iniziativa del Presidente Luca De Carlo in collaborazione con il Crea, dal titolo: ‘Ritorno al suolo: dagli strumenti della Ricerca all’impegno delle Istituzioni’.