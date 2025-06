(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 Usa: Cattaneo, Italia continuerà a essere alleato leale

“Con tutto quello che sta succedendo nel mondo, non possiamo nemmeno pensare di dividere l’Unione Europea dagli Stati Uniti. Io credo che l’unica cosa da fare sia tenere insieme i pezzi delle democrazie occidentali e di coloro che, da decenni, portando pace e prosperità. Nessuno vuole creare un esercito europeo contro o alternativo alla NATO”. Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito, intervenendo a Metropolis su Repubblica TV.

Se gli Stati Uniti dovessero chiedere le basi militari americane in Italia, “si farà come si è sempre fatto, seguendo le regole previste dai trattati internazionali. Credo anch’io che sia auspicabile che ci sia un passaggio parlamentare. Non sarebbe né la prima né l’ultima volta: ricordo che, con il governo D’Alema, i caccia partivano dalle basi americane in Italia armati e tornavano senza missili, quindi era chiaro che fossero stati usati. L’Italia continuerà a fare il suo dovere come alleato leale degli Stati Uniti, componente importante della NATO. Oggi dobbiamo essere seri e affidabili, come lo siamo sempre stati”, ha concluso.

