(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 STOP REARM, BARBERA (PRC): “DIE-IN DAVANTI AL PARLAMENTO. CORPI A TERRA PER

LA PALESTINA, SOTTO LE BOMBE’

“Questa sera, davanti a

Piazza Montecitorio, si è svolta un’azione simbolica forte e toccante per

denunciare il massacro in corso a Gaza e la complicità del governo italiano

nel genocidio del popolo palestinese.

Decine di attiviste e attivisti della rete Stop Rearm, tra cui anche

militanti di Rifondazione Comunista, si sono sdraiati a terra inscenando un

“die-in”, una performance di protesta che ha simulato le vittime di un

bombardamento. A rendere l’azione ancora più intensa, la diffusione in

piazza dei suoni reali registrati durante un attacco aereo israeliano, che

hanno immerso chi era presente nella brutalità quotidiana vissuta a Gaza.

Il luogo scelto – Montecitorio, sede del Parlamento – non è stato casuale:

è lì che si decide, ogni giorno, di continuare a inviare armi a Israele,

alimentando un conflitto che sta distruggendo migliaia di vite innocenti.

Con questa iniziativa si è voluto lanciare un messaggio chiaro: il silenzio

è complicità, l’Italia deve fermare subito l’export di armi verso Israele e

riconoscere il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione, alla

libertà, alla vita”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di

Rifondazione Comunista.