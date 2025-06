(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 *Sicurezza-Tiani (Siap): “Imam di Bologna, propaganda incompatibile con

valori costituzionali italiani, va espulso immediatamente”*

L’imam di Bologna Omar Mamdouh va immediatamente espulso, le prediche

diffuse tramite la piattaforma Tik Tok sono incompatibili con valori

costituzionali. L’aggressione scomposta al credo e alla cultura italiana

costituiscono una minaccia concreta

Nei suoi video Mamdouh ha dichiarato pubblicamente che “nell’Islam non

esiste una cosa che si chiama femminismo” criticando aspramente i musulmani

che festeggiano o fanno gli di Natale. Sono state pronunciate frasi

inquietanti, come “Se volete togliere il velo, prima andiamo nelle chiese:

anche le suore indossano il velo” o “Adora il tuo Signore finché non

arriverà la morte”. Mamdouh ha difeso il suo predecessore Zulfiquar Khan

già espulso nell’ottobre 2024 per motivi di sicurezza nazionale.

Il nostro Paese garantisce e tutela la libertà religiosa ma la

criminalizzazione dei nostri costumi è della libertà delle donne, e lo

sfregio dissacrante dell’identità religiosa cristiana, sono una minaccia

diretta ai nostri valori democratici, alla nostra cultura e alla nostra

identità. Un fondamentalismo rabbioso che é l’antitesi dell’integrazione

dei popoli, ma fomenta una radicalizzazione confessionale violenta

incompatibile con i nostri principi, di libertà e di uguaglianza.

Ragioni per cui non può essere consentita la permanenza in Italia.

f.to Giuseppe Tiani – Segretario Generale SIAP