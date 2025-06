(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 Scuola: Sasso (Lega), accuse delle sinistre ridicole. Ddl Valditara argine a deriva progressista

Roma, 24 giu. – “Le accuse di omofobia e medievalismo delle sinistre sono ridicole e patetiche. Il Ddl Valditara pone un argine alla deriva progressista delle sinistre nella scuola e dice semplicemente questo: da ora in avanti ci dovrà essere il consenso delle famiglie prima di affrontare temi delicati a scuola. Non vietiamo nulla, anzi, vogliamo che le cose vengano fatte per bene ma non consentiremo la diffusione dell’ideologia gender a scuola. Ma a Pd e M5S questo non interessa: a loro dispiace che non potranno più vedere drag queen in classe come accaduto a Napoli, attivisti trans in prima elementare a confondere i bambini come accaduto a Pavia o laboratori per bambini trans di 5 anni come accaduto a Roma. E pensare che avevamo anche aperto al dialogo con l’opposizione, è evidente che a chi ha come leader politico non Berlinguer ma qualcuno che balla sui carri del gay pride, non interessino i diritti ma attaccare la Lega e il Governo”.

Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione.

