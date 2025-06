(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 Puglia: Lega, tre importanti eventi con Vannacci

La Lega terrà tre importanti eventi in Puglia che vedranno come protagonista l’europarlamentare e vice segretario federale Roberto Vannacci.

Il primo appuntamento si terrà a Bari mercoledì 25 giugno alle ore 17:30 nell’Hotel Terranobile in Via Bitritto 101. Durante questo incontro interverranno il consigliere comunale Giuseppe Carrieri, il consigliere regionale Fabio Romito, il deputato Rossano Sasso e il senatore Roberto Marti, segretario regionale Lega Puglia. Sarà un momento aperto a tutti per discutere temi di grande rilevanza nazionale e regionale, con un focus particolare sulle necessità dei cittadini pugliesi.