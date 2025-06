(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 Pnrr. Ferrante, Mit in linea con obiettivi, investiamo in infrastrutture moderne

“Il Mit si conferma un’Amministrazione centrale per l’implementazione del Pnrr: tutti e tre gli obiettivi di competenza del Ministero connessi all’ottava rata del Piano sono in corso di conseguimento. Si tratta di traguardi importanti per l’attuazione del Pnrr, che consentiranno di rafforzare la rete infrastrutturale del Paese e di promuovere la mobilità sostenibile”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante che,

in rappresentanza del ministero, ha partecipato alla Cabina di Regia sul Pnrr che si è svolta a Palazzo Chigi.

“In particolare, Rfi ha dichiarato il raggiungimento del target relativo allo sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario ERMTS su 1.490 km di infrastruttura nazionale e attualmente sono in corso le attività di verifica. Sono state poi avviate – aggiunge Ferrante – le attività relative alla predisposizione dello studio di fattibilità per garantire che il materiale rotabile e i servizi di manutenzione siano disponibili in volumi sufficienti per tutti gli operatori entranti, così da rispettare i principi della libera concorrenza. Infine, è in corso di conseguimento anche la milestone relativa allo sviluppo di uno leadership nel campo degli autobus a zero emissioni. Il Mit si conferma dunque in linea con tutti gli obiettivi del Pnrr e continuerà a lavorare per l’attuazione dell’ambizioso Piano europeo, investendo – conclude il Sottosegretario – su infrastrutture più moderne ed efficienti, all’altezza delle grandi sfide che il nostro Paese ha di fronte”.

