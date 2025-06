(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 Periferie: Benigni, ribadiamo impegno per valorizzazione. Non lasciamo indietro nessuno

“La Giornata Nazionale delle periferie urbane, fortemente voluta da Forza Italia e istituita con una proposta di legge a prima firma del collega on. Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione Bicamerale sulle Periferie, deve essere un’occasione per ribadire con convinzione il nostro impegno per il rilancio e la valorizzazione delle periferie. Grazie al grande lavoro dell’on. Alessandro Battilocchio, stiamo dando voce a tutti quei territori spesso dimenticati, restituendo loro centralità e dignità. Ha detto bene il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: le periferie sono un patrimonio di energie da valorizzare. La Commissione ha avviato un percorso concreto di ascolto e progettazione, coinvolgendo amministratori locali, cittadini e realtà del terzo settore, per costruire politiche pubbliche capaci di rispondere alle reali esigenze delle periferie italiane: infrastrutture moderne, servizi efficienti, sicurezza, inclusione sociale e opportunità per i giovani. La scelta di recarsi fisicamente in quei luoghi, di ascoltare chi ci vive, di confrontarsi con le forze dell’ordine e con le istituzioni locali rappresenta un segnale concreto di una politica che torna ad essere presente sul territorio, che preferisce le azioni alle chiacchiere. Grazie ad iniziative di questo tipo si può contribuire a ricostruire un legame solido tra cittadini e istituzioni, specialmente in quelle aree più fragili, dove il senso di abbandono e di sfiducia è spesso più forte. Forza Italia crede in una politica che non lascia indietro nessuno: siamo orgogliosi del lavoro svolto finora, ma consapevoli che il cammino è ancora lungo. Dobbiamo continuare ad investire, programmare, e soprattutto ascoltare, per vincere questa grande sfida sociale e culturale”.

Lo scrive in una nota Stefano Benigni, deputato e vice segretario nazionale di Forza Italia.

