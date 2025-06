(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 COMUNICATO STAMPA

Letizia Moratti: “Serve un’Europa più competitiva anche per la cosmetica. Stop alla burocrazia punitiva, sì a regole proporzionate e armonizzate”

In occasione dell’Assemblea Pubblica 2025 di Cosmetica Italia, ospitata presso il Museo dell’Ara Pacis, l’On. Letizia Moratti, Europarlamentare del Partito Popolare Europeo e membro delle Commissioni ITRE (Industria, Ricerca, Energia) e SANT (Salute Pubblica), ha ribadito l’impegno a favore di una normativa europea più snella, armonizzata e favorevole alla competitività di un settore strategico come quello cosmetico, fiore all’occhiello del Made in Italy.

“La semplificazione normativa – ha dichiarato Moratti – è oggi una priorità condivisa anche grazie all’impulso del rapporto Draghi e del Competitiveness Compass. Il Parlamento europeo sta lavorando su pacchetti ‘Omnibus’ per ridurre gli oneri burocratici e garantire transizioni più graduali. Abbiamo già bloccato iniziative sbilanciate come la Direttiva Green Claims, che avrebbe rappresentato un incubo burocratico per le imprese, con costi annui stimati superiori ai 100 milioni di euro. Troppo spesso – ha sottolineato Moratti – le imprese subiscono una doppia regolamentazione quando norme europee vengono recepite in modo ancora più restrittivo a livello nazionale. È fondamentale evitare il cosiddetto gold plating. Per questo sostengo la creazione di un osservatorio tecnico-diplomatico sulla competitività della cosmetica, sul modello francese, per allineare le priorità italiane in fase di negoziazione europea.”

L’Europarlamentare ha espresso preoccupazione per gli effetti sproporzionati della revisione della Direttiva sulle Acque Reflue: “Il settore cosmetico ha un impatto minimo sull’inquinamento idrico, eppure rischia di pagare costi ingiustificati. Abbiamo chiesto una moratoria selettiva per i comparti a basso impatto e una revisione dei criteri della responsabilità estesa del produttore. Serve una regolazione basata su evidenze scientifiche, non su approcci generici e punitivi. L’industria cosmetica è un’eccellenza italiana, innovativa e sostenibile. Dobbiamo proteggerla da derive normative che penalizzano chi investe in qualità e innovazione. Nessun settore ad alta innovazione e basso impatto ambientale dovrebbe essere trattato con approcci ‘one size fits all’. È ora che l’Europa scelga l’equità normativa come principio guida.”

