(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 FONDI AI COMUNI: PITTALIS (FI), “TODDE SMENTITA DAI DATI UFFICIALI”

“Le dichiarazioni della Presidente Todde sul presunto blocco dei fondi ai Comuni sono l’ennesimo esempio di politica del capro espiatorio. Invece di assumersi le responsabilità per un anno e mezzo di immobilismo e ritardi, si preferisce alzare il polverone e accusare il Governo di scelte mai fatte. I dati ufficiali parlano chiaro: i trasferimenti del Fondo di solidarietà sono partiti regolarmente, le risorse sono in arrivo, e i Comuni stanno ricevendo quanto previsto. È tutto tracciabile.

Todde sa bene che il problema non è a Roma, ma nel bilancio regionale approvato con mesi di ritardo e che ha lasciato gli enti locali senza certezze per troppo tempo. Invece di alimentare tensioni con dichiarazioni infondate, la Regione farebbe meglio a lavorare con serietà accanto ai sindaci, non sopra di loro. I territori non hanno bisogno di slogan, ma di risposte concrete.” Lo dichiara in una nota Pietro Pittalis, deputato e segretario regionale di Forza Italia in Sardegna.

