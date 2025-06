DIFESA/Sala (FI): l’Alleanza Atlantica è anche solidarietà

(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(Roma, 24 giu) – “L’Alleanza Atlantica non è solo un patto militare: è, prima di tutto, un impegno di solidarietà tra Paesi che condividono valori comuni. Significa che se uno Stato membro è in difficoltà, gli altri lo proteggono: questo principio, nel tempo, ha garantito stabilità e sicurezza anche al nostro Paese. È un impegno che ci ha fatto comodo, che ci ha tutelato e che continua a essere una garanzia fondamentale per la nostra libertà. Oggi più che mai, in questo contesto internazionale, l’Europa è chiamata a proteggersi con unità e determinazione: questo significa anche difendere i principi democratici, la sicurezza dei cittadini e quella libertà che ci ha contraddistinto e che non può essere data per scontata. È chiaro, quindi, che oggi l’aumento delle spese militari non è un costo fine a sé stesso, ma un investimento strategico. Come ha sottolineato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, aumentare le spese per la difesa significa investire sulla sicurezza del nostro Paese e sul ruolo dell’Italia nel mondo”.

Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato e Portavoce di Forza Italia in Lombardia nel corso della trasmissione Tagadà in onda su La7.

