Dichiarazioni Sen. Stefania Craxi – Governo: diplomazia Italia è centrale nelle crisi

(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

“Le comunicazioni del presidente del Consiglio Meloni in vista dell’appuntamento europeo del 26 e 27 giugno rappresentano il giusto approccio ad una fase complessa della storia mondiale qual è quella che stiamo vivendo. Dalla difesa europea, complementare e non certo avulsa dalle dinamiche della Nato, in sintonia con l’evoluzione dei tempi e inquadrata nelle logiche della deterrenza per pavimentare il cammino della pace, alla necessità di stabilizzare l’area mediorientale coinvolgendo gli attori arabi per la ricostruzione di Gaza e per dare sbocco alla soluzione dei due Stati: il presidente Meloni testimonia con la sua capacità di analisi la centralità acquisita dall’Italia sullo scacchiere globale, connaturata ad un lavoro diplomatico che si nutre di responsabilità, affidabilità e rispetto maturati dal nostro Paese, nelle sue varie articolazioni – politiche, economiche, militari – nei diversi quadranti di crisi”.

Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama.