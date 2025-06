(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 DE PRIAMO (FDI): RELAZIONE DEL PRESIDENTE MELONI IN SENATO EVIDENZIA IMPEGNO ITALIANO SU GAZA IN SCENARIO INTERNAZIONALE COMPLESSO

“Nella sua relazione al Senato, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha relazionato, illustrando in maniera esaustiva e dettagliata, la posizione chiara e lucida del Governo Italiano in uno scenario internazionale sempre più complesso e che si è aggravato ulteriormente a causa del conflitto tra Israele e Iran. Da evidenziare i passaggi in merito all’impegno per il cessate il fuoco a Gaza e a un impegno umanitario per il sostegno ai civili colpiti dal conflitto, nell’ottica di una strategia comune che deve necessariamente tendere alla soluzione per due popoli due Stati, così come è stato evidenziato nel suo discorso e nella mozione di maggioranza presentata in aula. La bieca aggressione terroristica del 7 ottobre ha determinato una reazione che si è spinta eccessivamente oltre, causando una gravissima emergenza umanitaria che deve assolutamente cessare. In questo quadro l’Italia si è distinta per moderazione e capacità di mediazione tra le parti, anche con l’impegno in prima fila per il sostegno umanitario alle popolazioni di Gaza, che vanno ben distinte dai terroristi di Hamas, sia attraverso l’invio di beni che attraverso il supporto sanitario anche con il recente ricovero in Italia di feriti palestinesi, tra i quali il piccolo Adam, che ha perso quasi per intero la sua famiglia. Inoltre, l’impegno per il cessate il fuoco nel documento del G7 è frutto di una proposta del Governo Italiano che ha messo d’accordo i leader del vertice. Contrariamente alle stonate narrazioni dell’opposizione, in particolare sulla crisi in atto a Gaza, l’impegno del Governo italiano e di Giorgia Meloni in particolare è straordinario e continua a posizionare l’Italia al centro della scena politica internazionale”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica