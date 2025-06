CRESCITA E COMPETITIVITÀ, OGGI ALLA CAMERA LA POLITICA INCONTRA LE IMPRESE

(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

Si svolgerà oggi, martedì 24 giugno, dalle ore 16 alle ore 19, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, in Piazza Monte Citorio a Roma, il convegno dal titolo “ Crescita e Competitività: la politica al servizio delle imprese ”, su iniziativa dell’On. Giorgio Lovecchio.

Prenderanno parte al convegno numerosi rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale.

Dopo i saluti istituzionali dell’On. Paolo Barelli, Presidente del Gruppo Forza Italia, interverranno: l’On. Giorgio Mulè, Vicepresidente della Camera dei Depuati; l’On. Giorgio Lovecchio, componente della VI Commissione Finanze; l’On. Andrea Caroppo, Vicepresidente della IX Commissione Trasporti; l’On. Mauro D’Attis, Vicepresidente della Commissione Antimafia; l’On. Maurizio Casasco, Responsabile del Dipartimento Economico di Forza Italia; Francesco Cataldi, dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC); Savino Novelli, Founder e CEO di Novelli Group; Ginevra Lamborghini per Healthy Lifestyle Tonino Lamborghini S.p.A.; Matteo Pertosa, CEO di Vaimoo e Matipay del Gruppo Pertosa; Matteo Di Carlo, CEO di DCH; Simone Ferroli, CEO di Advantix S.p.A.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Emanuela Tittocchia.

L’evento sarà trasmesso in diretta su [ https://webtv.camera.it/evento/28489 | https://webtv.camera.it/evento/28489 ] .

