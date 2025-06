Codice della Strada: Salvini riunisce tavolo tecnico per istanze di medici e pazienti

(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

Presenti anche Presidenza del Consiglio e Ministeri dell’Interno e della Salute

24 giugno 2025 – Si è svolta oggi, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma, la prima riunione di coordinamento e di confronto sull’attuazione dell’articolo 187 del Codice della Strada, che riguarda i pazienti sottoposti a terapie a base di metaboliti attivi di matrice psicotropa.

Al tavolo, presieduto dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini, hanno partecipato i rappresentanti del Dipartimento delle Politiche contro la Droga e le altre Dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, del Ministero dell’Interno (con la Direzione Centrale di Sanità e il Servizio di Polizia Stradale), dell’Agenzia Italiana del Farmaco e delle seguenti associazioni e società scientifiche: Associazione Italiana contro l’Epilessia (AICE ODV), Società Italiana di Neurologia (SIN), Associazione Italiana Epilessia (AIE), Associazione Pazienti Cannabis Medica APS (A.PA.CA.M.), Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE), Divisione Cure Palliative e Terapia del Dolore dello IRCCS IEO di Milano (IEO), Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie (FISH), Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI).

È stata l’occasione per un confronto costruttivo con le associazioni, a sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada. L’obiettivo è chiarire e definire un percorso amministrativo che, nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza stradale e dei dati positivi sulla riduzione di incidenti, morti e feriti, tenga conto delle esigenze di medici, pazienti e persone con disabilità. I contributi propositivi emersi al tavolo passeranno ora al vaglio di un confronto interministeriale prima della convocazione del prossimo tavolo.

