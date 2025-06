(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 Vino, De Carlo (FdI): Risposte importanti per le aziende

“Pacchetto vino” al centro dell’incontro promosso questa mattina alla Sala CREA di Susegana (Treviso) dal senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare. L’incontro istituzionale – che ha visto la partecipazione anche di Michele Zanardo, Presidente Comitato Nazionale Vini DOP ed IGP – MASAF; Riccardo Velasco, Direttore CREA Viticoltura ed Enologia; Federico Caner, assessore all’Agricoltura Regione Veneto – ha permesso di illustrare le nuove modifiche ai regolamenti sui prodotti vitivinicoli: “Le proposte del Parlamento europeo e del Consiglio dimostrano l’inversione di tendenza della politica europea, ottenuta grazie all’Italia: se prima si agiva con ideologia, con proposte scollate dalle esigenze delle imprese e rispondenti solo a propaganda pseudo-ambientalista, ora si guarda alla realtà e di fronte alla situazione si prendono scelte che guardano alla produzione e alle necessità di aziende e territori. Anziché penalizzare chi lavora e produce, ora si cerca di dare strumenti alle imprese per – ad esempio – attirare quella nuova fetta di consumatori che consuma meno vino e che cerca prodotti diversi; al di là delle scelte di principio, dobbiamo sempre ricordarci che sono i consumatori a decidere quale è il mercato, e se noi lasciamo un vuoto ci sarà qualcun altro che arriverà da fuori per occuparlo. Le proposte europee di modifiche ai regolamenti e i nuovi filoni di finanziamento saranno quindi fondamentali per affrontare questo nuovo quadro; temi che dovremo discutere con alla mano una nuova ‘cassetta degli attrezzi’, a partire dalle TEA – Tecniche di Evoluzione Assistita che ci consentiranno di gestire tematiche importanti come il cambiamento climatico o le questioni fitosanitarie”.

